Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt verletzten sich am Dienstagnachmittag (17.08.2021) drei Personen leicht. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem weißen VW Caddy den Graf-von-Galen-Ring in Fahrtrichtung Altenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den roten Seat eines 20-jährigen Hageners auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Seat zudem auf den davor fahrenden blauen Opel einer 25-jährigen Hagenerin aufgeschoben. Der 20-jährige Seat-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrenden (19 und 11) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Außerdem war sein Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

