Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zöllner nehmen flüchtigen mutmaßlichen Steuerbetrüger fest

LörrachLörrach (ots)

Während einer Streifenfahrt im Stadtgebiet Lörrach stießen Beamte des Hauptzollamts Lörrach am frühen Montagmorgen auf einem Parkplatz auf ein Fahrzeug, in dem dessen Halter offensichtlich übernachtet hatte. Bei der Überprüfung der Personalien des 72jährigen Mannes stellten die Zöllner fest, dass er wohnsitzlos war und das Amtsgericht Lörrach gegen ihn wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in mehreren Fällen einen Haftbefehl erlassen hatte. Im Raum steht ein Betrag von über einer Million Euro. Jedem Zugriff hatte der Mann sich bislang entziehen können. Seinen eigenen Äußerungen zufolge habe er schon seit mehreren Wochen in seinem Auto übernachtet, dessen Kennzeichen daneben vom Landratsamt Lörrach zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Die Kollegen des Polizeireviers Lörrach wurden zuständigkeitshalber verständigt; dorthin wurde der Mann mit seinem Fahrzeug anschließend verbracht.

