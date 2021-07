Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fund eines hochwertigen Werkzeugkoffers und Elektronikersatzteilen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, sind in Weil am Rhein ein hochwertiger Werkzeug- bzw. Servicekoffer und ein Karton mit Elektronikersatzteilen gefunden worden. Die Gegenstände wurden gegen 11:00 Uhr im Kirchgäßlein entdeckt. Da es sich um sehr hochwertige Fachartikel handelt, kann ein Diebstahlsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, bittet den Eigentümer, sich zu melden.

