POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidiert

Dielheim (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich K4173/L612 zwei Autos miteinander, nachdem eine 52-jährige KIA-Fahrerin die Vorfahrt einer 32-jährigen VW-Fahrerin missachtete. Die 52-Jährige wollte von der K4173 kommend nach links auf die L612 abbiegen, als sie mit VW-Fahrerin zusammenstieß. Die 32-Jährige wollte von der L612 aus Richtung Dielheim kommend nach links in die K4173 abbiegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 Euro.

