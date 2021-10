Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung eingedrungen und Schmuck entwendet - Wer hat verdächtiges beobachtet?

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagvormittag in ein Wohnhaus in Dossenheim ein. Die Einbrecher begaben sich durch die Hofanfahrt zur Rückseite des Anwesens in der Goethestraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und stiegen unter Zuhilfenahme eines Gartenstuhls in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten schließlich Schmuck von bislang unbekanntem Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell