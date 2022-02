Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.02.2022, 10.35 Uhr

Am Freitagvormittag, den 18.02.2022, wollte ein 80jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Parkplatz eines Warenhauses am Altendorfer Tor verlassen. Im Zufahrtsbereich kollidierte dieser dann mit dem Pkw einer von rechts kommenden, 61jährigen Fahrerin aus Olxheim, die ebenfalls den Parkplatz verlassen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 6.000,- Euro. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

