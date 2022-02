Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.02.2022, 15:10 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 18.02.2022, stellte eine Polizeistreife in der Innenstadt von Einbeck zunächst eine Öl-/Benzinspur fest. Um den möglichen Verursacher ausfindig zu machen, folgten die Beamten der Spur, die bis nach Ahlshausen, auf ein dortiges Wohngrundstück, führte. Als sie dann vor Ort mit dem ermittelten Verursacher sprachen, stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und sich der Verdacht erhärtete, dass dieser kurz zuvor mit seinem Pkw in Einbeck unterwegs war. Daraufhin wurde gegen den 61jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt. Die Ölspur in der Innenstadt wurde durch den Städtischen Bauhof auf Kosten des Verursachers beseitigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell