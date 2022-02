Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Einbruch in Sportgaststätte

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Sportgaststätte in Burbach ein und entwendete Bargeld.

Um sich Zutritt zur Gaststätte zu verschaffen, hebelte der Einbrecher mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster auf. Offenbar ging der Langfinger gezielt zur Theke und eignete sich die Tageseinnahmen des Samstags sowie Wechselgeld an.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Lukas Vallon, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell