POL-KA: (KA) Waldbronn - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Beim Einparken beschädigte am Freitagnachmittag ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen geparkten Pkw in der Bergstraße. Nach den bisherigen Feststellungen hörte eine Anwohnerin zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr zunächst ein Kollisionsgeräusch. Als sie auf den Balkon ging sah sie wie der bislang Unbekannte mit seinem Pkw wohl ein weiteres Mal gegen einen geparkten Dacia stieß. Der Fahrer stieg nach dem Einparken aus und ging davon. Da die Zeugin davon ausging, dass der Verursacher den Halter des beschädigten Pkw aufsuchen wolle, verständigte sie nicht die Polizei. An dem Dacia entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen ca. 80 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er fuhr eine dunkelblaue ältere Audi Limousine. Auf den Vorfall sollen auch zwei Fußgänger aufmerksam geworden sein. Die Polizei sucht nun die beiden Fußgänger und weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

