Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf der Kriegsstraße - Wer hatte "Grün"?

Karlsruhe (ots)

Zeugen werden gesucht zu einem Unfall, der sich am Sonntagvormittag an der Kreuzung Kriegsstraße / Wichernstraße ereignete.

Eine 30-jährige Dame fuhrgegen 10 Uhr mit ihrem grauen BMW auf der Kriegsstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung der Wichernstraße in die Kriegsstraße überquerte die Dame die Kreuzung und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug einer 38-Jährigen. Diese war zuvor aus Richtung Pfalz gekommen und wollte in die Wichernstraße abbiegen. Beide Damen gaben an, jeweils bei Grünlicht losgefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Das Auto der 38-Jährigen, ein Honda mit Oldtimer- Kennzeichen, wurde total beschädigt.

Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

