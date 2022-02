Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Ettlingen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Rheinstraße in Ettlingen, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr fuhr.

Offenbar war der unbekannte Fahrzeugführer gegen 15:40 Uhr auf der Rheinstraße von Ettlingen-West in Richtung Zentrum unterwegs. Bei einer Unterführung geriet er wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr, sodass ein 42-jähriger Ford-Fahrer gezwungen war auf einen hohen Bordstein auszuweichen. Eine Felge und ein Reifen des Fords wurden in der Folge des Ausweichmanövers beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Nach Angaben fuhr der Unbekannte einen grauen SUV, vermutlich von der Marke Hyundai. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243-3200 zu melden.

