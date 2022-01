Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schlagring, Butterfly-Messer, Teleskopschlagstock, Sturmhaube und Boxhandschuhe sichergestellt

Görlitz (ots)

Unmittelbar vor der Tür zum Bundespolizeirevier Görlitz ist am Sonntagabend ein polnischer Bürger kontrolliert worden. Dieser hatte die Aufmerksamkeit der Ordnungskräfte auf sich gezogen, weil er mit aufgesetzter Sturmhaube daher lief. Weil der Vermummte keinen Ausweis mit- führte, wurde er abgetastet. Dabei fanden die Beamten in den Taschen seiner Jacke zunächst Boxhandschuhe. Später wurden noch ein Schlag- ring, ein Butterfly-Messer sowie ein Teleskopschlagstock bei dem 25-Jährigen gefunden. Letztlich sind der verbotene Schlagring und das verbotene Messer in Verbindung mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sichergestellt worden. Präventiv-polizeilich kassierten die Beamten aber auch die Schutzbekleidung (Haube und Handschuhe) sowie den Schlagstock.

