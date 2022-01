Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 13-Jährige verstoßen gegen das Sprengstoffgesetz

Bad Muskau (ots)

Zwei 13- Jährige haben gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Die bei- den wurden am Sonntagnachmittag gemeinsam mit über 60 Böllern von der Bundespolizei in Bad Muskau ertappt. Dem Hinweis eines aufmerk-samen Bürgers folgend waren die Jungs im Fürst-Pückler-Park der Kurstadt angehalten worden. Dabei fanden sich in den Taschen der Minderjährigen nicht zugelassene Knaller sowie Knaller der Kategorie F3. Das Feuerwerk wurde sichergestellt, die beiden zur Dienststelle mitgenommen. Dort wurden sie anschließend von ihren Erziehungsberechtigen abgeholt.

