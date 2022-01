Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dem Fahrer fehlte die Fahrerlaubnis, dem Fahrzeug der Versicherungsvertrag, für das Moped der Eigentumsnachweis

Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Am Sonntagmorgen stoppte eine Streife der Bundespolizei bei Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) einen auf der S 127 in Richtung Rothenburg fahrenden polnischen Mercedes Sprinter. Hinter dem Lenkrad des Sprinters saß ein 31-jähriger Pole. Auf Nachfrage konnte dieser lediglich Schnipsel seines Führerscheines vorweisen, ganz zu schweigen von einem Versicherungsvertrag für das Fahrzeug. Hinsichtlich des offensichtlich fehlenden Führerscheins teilten polnische Behörden später mit, dass gegen den Mann tatsächlich ein Fahrverbot vorliegt, welches erst im August 2023 endet. Anschließend warfen die Beamten einen Blick in den Laderaum. Dort entdeckten sie ein Leichtkraftrad, an dem ein deutsches Versicherungskennzeichen angebracht war. Für das Kraftrad fehlte dem Transporteur ein Eigentumsnachweis. Kollegen der Brandenburger Landespolizei setzten sich daraufhin mit dem Halter des Krades in Verbindung. Dabei stellte sich heraus, dass dieser den Verlust seines Mopeds noch gar nicht bemerkt hatte. Um die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls kümmert sich nun das Polizeirevier Fürstenwalde. Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz ermittelt dagegen das Polizeirevier Weißwasser. Darüber hinaus muss der Verdächtige auch mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Offenbar hatte er sich berauscht auf den Fahrersitz gesetzt. Ein Drogenschnelltest deutete schließlich auf den Konsum von Amphetamin hin.

