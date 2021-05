Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Heimlich Alkohol getrunken

Zu viel Alkohol hatte eine 14-Jährige am Sonntag in Geislingen intus.

Ulm (ots)

Unerlaubt hatte die 14-Jährige sich von Samstag auf Sonntag aus dem Haus geschlichen. An einem nicht näher bekannten Ort hatte sie zu viel Alkohol getrunken. Ein Zeuge brachte sie nach Hause. Dort ging es ihr wohl so schlecht, dass der Rettungsdienst anrücken musste. Der brachte die Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

