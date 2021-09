Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200908-5: Verkehrsunfälle mit Radfahrenden beschäftigen die Polizei

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen aktuell vier Anzeigen vor, bei denen beteiligte Radfahrende verletzt worden sind. Die Polizei appelliert losgelöst von den Sachverhalten zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Gelassenheit.

In Wesseling (Keldenich) stieß das Auto eines 61-Jährigen am Dienstagmorgen (7. September) um 8.30 Uhr gegen einen bevorrechtigten Radfahrer im Kreisverkehr "Im Blauen Garn". Der leicht verletzte Radfahrer musste zur Weiterbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Um 17.30 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Wagen, der in Pulheim auf der Escher Straße stand. Auch er kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Eine Radfahrerin fuhr gegen 19 Uhr auf der Bahnhofstraße in Erftstadt-Liblar und stürzte ohne erkennbaren Grund. Sie wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

In Elsdorf-Tollhausen lief am Mittwochmorgen (8. September) um 8.50 Uhr ein Hund einer Radfahrerin auf dem Feldweg der Straße "Zum Deetal" ins Rad. Der Hund wurde von einem entgegenkommenden Radfahrer geführt. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich.

Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmenden, sich gegenseitig zu achten und Rücksicht zu nehmen. Mit mehr Gelassenheit im Straßenverkehr können gefährliche Situationen entschärft werden. (bm)

