Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110421-246: Kennzeichen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Die Kennzeichen GM-JJ2347 haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (9./10. April) in Engelskirchen-Loope gestohlen. Sie waren an einem Ford Fiesta angebracht, der zwischen 21 und 11 Uhr im Fuchsweg abgestellt war. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell