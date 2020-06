Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Taube löst Brandalarm in Recycling-Firma aus (03.06.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Brandalarm rief Polizei und Feuerwehr gegen 7 Uhr in der Straße "Steigle 1" auf den Plan. Ein Brandmelder hatte bei einer Recyclingfirma in einer Halle, in der auch leicht entzündliche Materialien gelagert werden, ausgelöst. Auslöser für den Alarm war glücklicherweise nicht ein Feuer, sondern eine Taube, die in der Halle durch eine Lichtschranke geflattert war. Die mit 22 Mann und 3 Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell