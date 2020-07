Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Boutique-Mitarbeiterin erneut belästigt

Bocholt (ots)

In unsittlicher Weise ist ein Mann am Mittwoch in Bocholt der Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts verbal gegenüber getreten. Der Unbekannte hatte die Boutique an der Nordstraße gegen 14.45 Uhr aufgesucht und die 60-Jährige in sexuell anzüglicher Art und Weise angesprochen. Die Frau setzte sich verbal energisch zur Wehr und brachte den Täter so dazu, die Räume des Geschäfts zu verlassen. Der vermeintliche Kunde war kein Unbekannter: Bereits am 12. Juni hatte der Täter die Boutique bereits aufgesucht und die gleiche Mitarbeiterin sexuell belästigt. Beschreibung: circa 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem blauen Polo-Shirt, einer blauen Basecap und einer blauen Steppjacke, die er über dem Arm trug. Der Mann sprach hochdeutsch ohne Akzent und trug eine weiße Mund-Nasen-Maske. Er führte eine Einkaufstasche mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

