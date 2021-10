Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Parkbank durch Unbekannte angezündet

Rheine (ots)

In Rheine haben unbekannte Täter am Freitag (01.10.21) gegen 09.55 Uhr eine Parkbank im Bereich des Timmermannufers auf der Rückseite der Stadthalle angezündet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zeugen haben zwei männliche Jugendliche gesehen, die sich im Bereich der Parkbank aufgehalten haben. Weitere Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenaussagen entgegen unter Telefon 05971/9384215.

