Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, vier versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser an der Nordstraße

Ibbenbüren (ots)

An der Nordstraße in Ibbenbüren hat es an mehreren Mehrfamilienhäusern Einbruchsversuche gegeben. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Samstag (02.10.21), 18.30 Uhr, und Sonntag (03.10.21), 05.40 Uhr. Die Polizei stellte an drei Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser, die nebeneinander liegen, Hebelmarken im Bereich der Türschlösser fest. Der Sachschaden beläuft sich je Tür auf schätzungsweise rund 1000 Euro. An einem weiteren Mehrfamilienhaus an der Nordstraße, ein kleines Stück weiter in Richtung Innenstadt, wurden ebenfalls Hebelspuren an der Hauseingangstür sowie am Rahmen festgestellt. Auch am dazugehörigen Gartenschuppen gab es Einbruchsspuren. In keinem der Fälle gelangten die Täter ins Innere der Häuser. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell