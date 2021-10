Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Unbekannte hebeln Zigarettenautomat auf, Versuch an einem weiteren

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag (30.09.21), 13.00 Uhr, und Freitag (01.10.21), 13.00 Uhr, vor dem Gerätehaus der Feuerwehr an der Hambürener Straße das Geldscheinfach eines Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Die Täter entnahmen eine unbekannte Menge an Bargeld. An die Tabakwaren gelangten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Mehrere beschädigte Teile des Automaten lagen am Tatort verstreut. Am Velper Bahnhof blieb es im selben Tatzeitraum beim Versuch. An dem Zigarettenautomaten an einer ehemaligen Gaststätte stellte die Polizei Hebelspuren fest. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher nimmt die Polizei in Ibbenbüren Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/ 591-4315.

