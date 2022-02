Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenbaum fällt unmittelbar vor Pkw

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lütgenröder Weg, Donnerstag, 17.02.2022, 05.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Koc) - Gegen umgestürzten Baum gefahren.

Am Donnerstag, den 17.02.2022 gegen 05.10 Uhr fuhr ein 62-Jähriger, welcher in einem Ortsteil von Nörten-Hardenberg wohnhaft ist, mit einem Pkw Toyota den Lütgenröder Weg von Parensen kommend in Fahrtrichtung Lütengenrode. Aufgrund des vorherrschenden Sturmtiefs fiel ein Straßenbaum unmittelbar vor den Pkw des 62-Jährigen. Dieser konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern.

Am Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 700 Euro, der 62-jährige Mann blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell