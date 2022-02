Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Werkstatt

Villingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat in der Rudolf-Diesel-Straße ein Einbrecher drei Scheiben einer Werkstatt zertrümmert. Eines hat der bislang Unbekannte dann geöffnet und zum Einsteigen benutzt. Im Innern des Gebäudes durchwühlte er das Büro und gelangte auch in den Werkstattraum. So wie bislang bekannt, fehlt aber nur ein gebrauchtes Laptop. Wie die Polizei bei der Spurensicherung feststellte, sind im Außenbereich auch zwei Lampen mit Bewegungsmeldern zerstört worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

