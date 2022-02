Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) Ungebetener nächtlicher Besuch in Konditorei

Königsfeld (ots)

Einbrecher sind von Mittwoch auf Donnerstag in ein Café mit Konditorei in der Friedrichstraße eingedrungen. Sie hatten ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgebrochen und waren dann in das Gebäude eingestiegen. Im Innern beschädigten sie Türen und zwei Schränke. Im Bereich des Tresens brachen sie eine Schublade und eine Schranktür auf. Wie bislang festgestellt wurde, fehlt jedoch nichts. Die Polizei schließt aufgrund der Spurenlage auch nicht aus, dass die Täter möglicherweise auch versuchten, in das danebenliegende Tabakgeschäft zu gelangen, das von außen durch den gemeinsamen Hauseingang betreten werden kann. Über das rückwärtige Treppenhaus dürften die Unbekannten das Haus wieder unerkannt verlassen haben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch die Bewohner des Hauses oberhalb der Konditorei bemerkten nichts von dem Einbruch. Die Polizei St. Georgen bittet unter Telefon 07724 9495-00 um Hinweise zu der Tat.

