Polizei Mettmann

POL-ME: Silage-Ballen auf einem Feld in Brand gesetzt - Mettmann

Wülfrath - 2110083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend des 15.10.2021, gegen 23.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Mettmann zum Brand mehrerer gepresster Strohballen, auf einem Feld an der Meiersberger Straße (L 422) in Mettmann-Obschwarzbach, in Höhe der Einmündungen Obschwarzbach und Zur Fliethe, an die Stadtgrenze zu Wülfrath gerufen. Vorbeifahrende Zeugen hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.

Unter rund 500 auf dem Feld gelagerten, zuvor gepressten und mit Folie ummantelten Strohballen (Silage-Ballen), konnte die Feuerwehr insgesamt sechs in Brand geratene Ballen gerade noch rechtzeitig separieren und löschen, damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. Der an den sechs Ballen entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 400,- Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das Feuer an den Strohballen mit großer Wahrscheinlichkeit vorsätzlich verursacht. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell noch nicht. Jedoch wurden im Zuge erster Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Tatortnähe zwei 19- und 21-jährige Männer angetroffen und überprüft, die auch schon bei einem zurückliegenden, gleichgelagerten Brandereignis am späten Donnerstagabend des 07.10.2021, gegen 21.30 Uhr, auf einem Feld an der Alaunstraße im Velbert Ortsbereich Langenberg ( siehe dazu auch unsere Pressemitteilung / ots 2110037 vom 08.10.2021 / im Internet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5040994 ), angetroffen und überprüft worden waren. Die zwei jungen Männer aus Essen und Solingen, die aktuell in einem PKW Mercedes mit Solinger Kennzeichen unterwegs waren, wurden vorläufig festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben, von dort nach Abschluss erster Ermittlungen jedoch wieder entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern jedoch weiterhin an.

Maßnahmen zur Spurensicherung am Brandort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat, wie auch zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell