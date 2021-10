Polizei Mettmann

POL-ME: Große Strohmiete ging in Flammen auf! - Velbert - 2110037

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend des 07.10.2021, gegen 21.30 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin in der Dunkelheit, dass aus einer großen Strohmiete, die auf einem Feld an der Alaunstraße, in Höhe Hohlstraße, im Velbert Ortsbereich Langenberg errichtet worden war, ein erstes Glühen von Feuerschein erkennbar war. Die vorbildliche Zeugin alarmierte umgehend die Feuerwehr. Doch schon vor deren Eintreffen brannten die 125 Rundballen bereits in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen, damit eine größere Ausbreitung des Brandes auf eine unmittelbar benachbarte Bewaldung erfolgreich verhindern. Nicht mehr verhindern konnten die Löschkräfte jedoch, dass der in Ballen gepresste Heuvorrat komplett zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000,- Euro.

Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen sowie am Brandort gesicherter Spuren, geht die Polizei aktuell von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell