Polizei Gütersloh

POL-GT: Versammlung in Halle verläuft friedlich

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Am Mittwochnachmittag (24.02., ab 16.00 Uhr) fand in Halle eine Versammlung in Form eines Aufzugs statt. Diese Versammlung wurde polizeilich begleitet. Die ca. 70 Versammlungsteilnehmer fanden sich im Bereich Arrode/ Moltkestraße ein und liefen gemeinsam in Richtung Wasserwerkstraße. Nach einer Abschlusskundgebung war die friedliche Versammlung gegen 17.45 Uhr beendet.

