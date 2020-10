Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall (ots)

Erneuter Scheunenbrand

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche musste ein Großaufgebot der Rettungskräfte zu einem Scheunenbrand ausrücken. Am Samstag wurde gegen 15:27 Uhr der Polizei zwischen Oedheim und Kochendorf der Brand gemeldet. In der Scheune gelagertes Heu setzte nach derzeitigem Ermittlungsstand das gesamte Gebäude in Brand, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro entstand. Brandstiftung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 103 Kräften im Einsatz. Vorsorglich waren auch zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizei war mit insgesamt 5 Streifen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Es werden dringend Zeugen gesucht, welche im Gewann "Hart" zwischen Oedheim und Kochendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Diese sollen sich mit dem Polizeiposten Bad Friedrichshall, Tel. 07136/98030, in Verbindung setzen.

