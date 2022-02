Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Schwindel mit Wohnungsinserat fliegt auf

Villingen-Schwenningen (ots)

Aufgepasst hat eine 20-Jährige am vergangenen Wochenende bei der Suche einer neuen Wohnung im Raum Villingen-Schwenningen. Denn beinahe wäre sie einer Betrügerin aufgesessen, die auf einer bekannten Immobilienplattform im Internet ein verlockendes Angebot in der Wohnstraße "Erbsenlachen" inseriert hatte. Nachdem die Wohnungssuchende sich mit der Inserentin per E-Mail relativ schnell verständigt hatte, verlangte die angebliche Vermieterin gleich über 800 Euro Kaution sowie eine Monatsmiete im Voraus. Da der jungen Frau dies merkwürdig vorkam, fuhr sie zu der besagten Adresse in Villingen, fand dort aber keine bezugsfertigen Wohnung, sondern lediglich eine große Baustelle vor. Als sie erneut auf die Internetplattform schaute, war die Annonce bereits wegen Unregelmäßigkeiten entfernt worden. Sie meldete den Vorfall nun der Polizei. Diese rät zur Vorsicht bei solchen Inseraten, die mit niedrigen Preisen locken. Sie empfiehlt, die Seriosität eines Anbieters zu überprüfen und erst Zahlungen zu leisten, wenn die Wohnung besichtigt wurde.

