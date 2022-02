Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit hohem Schaden (02.02.22)

Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit hohem Blechschaden hat ein Audi-Fahrer am Mittwochnachmittag auf der Villinger Straße auf Höhe der Ampelkreuzung Außenring Schwenningen verursacht. Gegen 17 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer des Audis ungebremst gegen das Heck eines VWs, mit welchem eine 55-Jährige auf dem Außenring unterwegs war. Verletzte wurde durch die Kollision niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell