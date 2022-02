Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Brand in Sauna (02.02.22)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Eine versehentlich eingeschaltete Sauna im Keller eines Wohnhauses im Stadtgebiet von St. Georgen im Schwarzwald hat am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr einen Brand verursacht. Nachdem der Hausbesitzer Rauchgeruch im Haus wahrnahm ging er zunächst von einem Defekt an der Heizung aus. Erst im weiteren Verlauf stellte ein weiterer Hausbewohner fest, dass sich in der nicht genutzten Sauna gelagertes Verpackungsmaterial entzündet hatte. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

