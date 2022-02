Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Mal nicht aufgepasst

Tuttlingen (ots)

Zwei Unfälle hat die Polizei am Mittwoch aufgenommen, bei denen die Autofahrer nicht aufgepasst haben. Zur Mittagszeit war ein Citroen-Fahrer in der Bergstraße beim Rückwärtsfahren versehentlich gegen einen hinter ihm stehenden BMW gestoßen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Der 65-jährige war mit seiner Großraumlimousine von der Stockacher Straße in die Bergstaße abgebogen, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Als er dein Rückwärtsgang einlegte, stieß er gegen einen BMW eines 44-Jährigen, der hinter ihm stand. Abends um 19 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes-Van "Auf dem Schafrain" in Richtung Nelkenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Nelkenstraße nahm sie einer 26-jährigen Mazda-Fahrerin, welche die in Richtung Lessingstraße fuhr und von rechts kam, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. Die Unfallverursacher wurden von der Polizei belehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell