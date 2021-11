Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte/ Benzin abgezapft/ E-Bike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmittag in eine Gaststätte am Sternplatz eingebrochen. In dem Lokal wiederum öffneten sie gewaltsam einen Spind und entwendeten Bargeld, einen USB-Stick und Einweg-E-Zigaretten. Allein der angerichtete Sachschaden liegt bei schätzungsweise 2400 Euro

An der Schlittenbacher Straße haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag den Tankdeckel eines Kia Ceed aufgebrochen und Benzin abgezapft. Als die Fahrerin zu ihrem Wagen kam, war der Deckel aufgebogen und die Tanknadel stand auf Reserve.

Aus einem Keller Im Steilhang wurde zwischen Mittwoch- und Freitagnachmittag ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Telefunken-Pedelec vom Typ M930. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell