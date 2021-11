Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw

Kierspe (ots)

Aus einem am Füllenfeld geparkten VW Golf wurden am Wochenende mehrere Schachteln Zigaretten, Kleingeld und eine Parfümflasche gestohlen. Der Wagen stand seit Samstagmorgen am Straßenrand. Am Montag gegen Mittag stellte der Halter den Diebstahl fest. (cris)

