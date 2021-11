Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann wärmt sich an brennenden Zeitungen

Halver (ots)

Weil er fror, hat sich ein 35-jähriger Mann am Samstag kurz vor 4 Uhr am Rand der B 229 mit Zeitungen ein Feuer gemacht. Ein vorbeikommender Autofahrer sah die Flammen. Ein Streifenwagen der Polizei machte sich auf den Weg. In Höhe einer Tankstelle an der Von-Vincke-Straße hielt ein Mann den Streifenwagen an. Wie sich herausstellte, hatte sich der nur dünn angezogene Lüdenscheider einen Stapel Zeitungen vom Gelände der Tankstelle genommen, ca. 300 Meter weit weg getragen und dann angezündet, um sich zu wärmen. Die Polizeibeamten löschten die restlichen Flammen mit dem Feuerlöscher und schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr. (cris)

