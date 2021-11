Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/Vermehrt Taschendiebstähle im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr in eine Wohnung an der Heedfelder Straße einzubrechen. Der Mieter der Wohnung wurde infolge lauter Geräusche an seiner Wohnungstür aufmerksam. Er konnte Silhouetten zweier Personen durch die milchgläserne Scheibe erkennen. Nachdem er lautstark fragte wer dort sei, liefen beide Personen in unbekannte Richtung davon. Eine weitere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte zuvor zwei verdächtige Frauen im Haus wahrgenommen. Diese beschrieb sie wie folgt:

1. Frau: - 24 bis 30 Jahre alt - Ca. 1.70m groß - Rosa Kopftuch und schwarzer langer Mantel mit Knopfleiste - Gebrochenes deutsch

2. Frau - 24-30 Jahre alt - Ca. 1.66m groß - Beiges Kopftuch

(schl)

Am Wochenende kam es zudem im Stadtgebiet vermehrt zu Taschendiebstählen.

Am Freitag wurde zwischen 12:45 und 13:30 Uhr das Portmonee einer 80-jährigen Herscheiderin entwendet, vermutlich während sie mit dem Bus von der Haltestelle Sauerfelder Straße in Lüdenscheid in Richtung Herscheid fuhr. Das Portmonee lag in ihrem mitgeführten Rucksack. Sie bemerkte nichts vom Diebstahl.

Einen Bus später wollte eine 60-jährige Herscheiderin an derselben Haltestelle nehmen. Sie stellte allerdings unmittelbar nach dem Einstieg das Fehlen ihres Portmonees fest. Das hatte sich zuvor noch in ihrer Manteltasche befunden. Sie stieg aus, da sie zunächst von einem Verlust ausging. Kurz vor 14:00 Uhr versuchten dann allerdings Unbekannte, mit der EC-Karte aus ihrem Portmonee Geld an einem Geldautomaten abzuheben. Sie scheiterten durch mehrmalige Fehleingabe der PIN.

Am Samstagmorgen wurde eine 64-jährige in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Sie stellte an der Kasse das Fehlen ihres Portmonees fest, das sich zuvor noch in ihrer Jackentasche befunden hatte.

In allen drei Fällen bemerkten die Geschädigten nichts von den Diebstählen. Die Täter gehen gezielt und professionell vor, indem sie Momente der Ablenkung nutzen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin vor Taschendiebstählen. Bewahren sie ihre Wertsachen nicht in Rucksäcken, Handtaschen oder Außentaschen der Oberbekleidung auf. Tragen sie die Gegenstände, wenn möglich, körpernah in Innentaschen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell