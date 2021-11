Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegel gestohlen/ Wände beschmiert

Altena (ots)

An der Oststraße wurden in der Nacht zum Sonntag Spiegel eines Kleinkraftrades gestohlen.

An der Bahnhofstraße beschmierten zwei etwa 14- bis 15-jährige Mädchen am Samstag um 17 Uhr die Fassade eines Tankstellengebäudes. Dabei wurden sie beobachtet. Die Polizei entdeckte ein weiteres Graffiti gleicher Machart an einem Buswartehaus in der Nähe. Beide Mädchen haben dunkle, schulterlange Haare. Eine der jungen Frauen trug eine weiße Winterjacke mit schwarzen Absetzungen an der Kapuze und eine lange, dunkle Schlaghose und weiße Turnschuhe. Das zweite Mädchen trug eine dunkle Weste, ein helles Sweatshirt mit dunkler Applikation an den Ärmeln und Jeanshose. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell