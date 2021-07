Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Arbeiten Heckenbrand verursacht

Erkelenz-Oerath (ots)

Die Feuerwehr Erkelenz und die Polizei rückten am Dienstag (20. Juli), gegen 11.30 Uhr, zu einem Brand in der Straße Oerath aus. Durch die Nutzung eines Gasbrenners zur Unkrautvernichtung wurde eine Hecke über eine Länge von etwa 10 bis 15 Metern in Brand gesteckt. Hierdurch wurde auch ein in unmittelbarer Nähe zur Hecke abgestellter PKW beschädigt. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Die Feuerwehr Erkelenz löschte das Feuer.

