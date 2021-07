Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW ausgeschlachtet und beschädigt

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Zwischen dem 19. Juli (Montag), 20 Uhr und dem 20. Juli (Dienstag), 4 Uhr, drangen Personen gewaltsam in einen PKW ein, der in der Einfahrt eines Hauses auf der Vom-Stein-Straße abgestellt war. Nachdem sie in den Innenraum gelangten, bauten sie die roten ledernen Vordersitze aus und entwendeten diese. Außerdem wurden die Motorhaube und die Beifahrerseite zerkratzt.

