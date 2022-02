Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 8.000 Euro Schaden bei Unfall im Bereich "Schänzlebrücke" (02.02.2022)

Konstanz (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag im Bereich der "Schänzlebrücke" zwischen einem Mercedes und einem Lastwagen ereignet hat. Der 54-jährige Fahrer des Lastwagens fuhr kurz nach 13.30 Uhr auf der Schänzlebrücke in Richtung Grenzbachstraße. Hierbei wechselte der Mann den Fahrstreifen, ohne auf einen neben sich befindlichen Mercedes der C-Klasse zu achten. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang zwischen beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

