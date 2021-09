Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Beifahrertür geöffnet - Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr wollte eine 52-jährige Beifahrerin aus Recklinghausen an der Bochumer Straße aus einem geparkten Auto aussteigen. Dabei übersah sie einen vom hinten heranfahrenden Radfahrer. Der 61-jähriger Recklinghäuser kollidierte mit der Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

