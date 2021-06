Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld: Feuerwehreinsatz - Schweißarbeiten verursachen Brand in Firma

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.06.2021, brannte es in einer Firma in der Rohrmatt. In einer Garage wurden Schweißarbeiten durchgeführt. Durch Schweißperlen, welche zu Boden fielen, entzündete sich in einer Grube, die für die Wartung von Fahrzeugen dient, ein Ölfass. Versuche, das Feuer selbst zu löschen scheiterten. Schlussendlich konnten die Feuerwehren aus Utzenfeld und Todtnau das Feuer löschen. Lediglich das Ölfass sowie die dicken Holzdielen der Grube wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell