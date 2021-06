Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Fahrradfahrer wird umgestoßen - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

March - Am Mittwoch 02.06.2021 gegen 19:00 Uhr kamen sich auf einem Radweg zwischen March und Umkirch ein Radfahrer und zwei Hundehalter ins Gehege. Offensichtlich aufgrund freilaufender Hunde, kam es zwischen den drei Männern zu einem Streitgespräch in dessen Folge der Radfahrer umgeschubst wurde. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich zu melden. Einer der Hundehalter trug einen Schnauz- und Kinnbart und hatte Tattoos an den Oberarmen und trug eine kurze Hose und ein grünes T-Shirt. Der zweite Hundehalter trug ein weißes T-Shirt.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/91170

