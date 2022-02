Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Nach Unfall Totalschaden

Rottweil (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochmittag eine 26 Jahre alte Autofahrerin, die zwischen Berner Feld und Innenstadt mit ihrem Peugeot von der Straße abkam. Die Frau war für die Wetterverhältnisse zu schnell auf der Balinger Straße Richtung Neckarbrücke unterwegs. In der scharfen Rechtskurve kam sie zuerst auf die Gegenfahrbahn. Dort steuerte sie zu stark nach rechts, sodass sie über die hohe Bordsteinkante schanzte, gegen das Brückengeländer prallte und zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde, wo der Wagen letztlich zum Stehen kam. Den Schaden an Auto und Geländer schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell