POL-KN: (Oberndorf, Lkrs RW) Suppe wird zu heiß

Oberndorf (ots)

Weil eine Frau in einem Wohnheim in der König-Wilhelm-Straße ihre Suppe auf dem Herd vergessen hatte, musste die Feuerwehr ausrücken. Die Mahlzeit brannte an und der starke Qualm löste den Rauchmelder aus. Die Wehr aus Oberndorf rückte mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Sehr schnell stellte sich jedoch die Ursache heraus, weswegen die Wehr kurz darauf wieder abrückte. Ein Schaden entstand nicht.

