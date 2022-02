Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Mainwangen, Lkr. Konstanz) Über zehn Fahrzeuge mit Farbe besprüht und aus einem Fahrzeug Dieselkraftstoff entwendet - Polizei bittet um Hinweise (01./02.02.2022)

Mühlingen-Mainwangen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter im Bereich Brunnengasse und Dr.-Karl-Ott-Straße in Mainwangen über 10 Fahrzeuge mit blauer Farbe beschmiert. Zudem wurde ein Fahrzeug mit Wein und Tabak verunstaltet. Aus einem der betroffenen Fahrzeuge saugten die Täter rund 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Aus einem anderen der betroffenen Fahrzeuge entwendeten die Täter einen Geldbeutel. Insgesamt richteten die Unbekannten an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

