Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Lastzüge blockieren nach Unfall Einmündung

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwei Sattelschlepper haben am Dienstag auf der B462 nach einem Unfall bei der Autobahnauffahrt Rottweil die Abzweigung nach Zimmern blockiert. Ein 61-jähriger Fahrer am Lenkrad eines MAN-Lasters, der aus Richtung Dunningen kam, streifte den Auflieger eines entgegenkommenden Mercedes-Tankzugs eines 55-Jährigen, der bei Grün Richtung Zimmern abbog. Bei dem Zusammenstoß wurde der MAN am rechten Eck des Führerhauses beschädigt, der Auflieger des Tankzugs wurde rechts am Heck demoliert. Zum Glück blieb der Tank des 40-Tonners eines Altöl- und Reststoffversorgers unbeschädigt. Der Truck des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro aus. Verletzte gab es nicht. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau Richtung Schramberg, in dem sich noch ein Auffahrunfall ereignete.

