Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Kreis Tuttlingen) 18-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs (01.02.2022)

Spaichingen (ots)

Polizisten haben am Dienstag gegen 22 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Spaichingen auf der Straße "Obere Wiesen" einen Fahrer eines Citroen kontrolliert. Dabei fiel ihnen auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, weshalb er sich im Anschluss einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen musste. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Er gelangte wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell