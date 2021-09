Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radolfzell am Bodensee (Lkrs. KN) Autofahrer erfasst Radfahrer und verletzt ihn leicht (14.09.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Leicht verletzt wurde ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 09.30 Uhr in der Straße "Zum Seebühl" in Güttingen. Ein 70-jähriger Autofahrer wollte kurz nach der Unterführung der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in Richtung der Auffahrt zur B 33 folgen. Er überholte an der Einmündung einen verkehrsbedingt wartenden Traktor und geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er den entgegenkommenden Radfahrer mit dem linken Außenspiegel. Der 71-Jährige verletzte sich bei dem anschließenden Sturz leicht. Er verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung durch den eingetroffenen Rettungsdienst und wollte sich zu seinem Hausarzt begeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell